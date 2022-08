Zelensky depone una corona di fiori per i caduti nella guerra in Ucraina

(Agenzia Vista) Kiev, 18 agosto 2022 La cerimonia di commemorazioni per i caduti nella guerra in Ucraina. Il Presidente Zelensky ha deposto una corona per le vittime. Le immagini. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev