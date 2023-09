Zelensky collegato con Cernobbio: "Non ho mai dubitato del sostegno dell'Italia all'Ucraina"

(Agenzia Vista) Cernobbio, 01 settembre 2023 “Ogni giorno della nostra cooperazione con l’Italia e il suo Governo, non ho mai avuto il minimo dubbio riguardo le decisioni forti dell’Italia. Vogliamo ringraziarvi per il supporto, anche politico all’interno dell’Unione Europea”, le parole del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, collegato con il Forum organizzato da Ambrosetti The European House a Cernobbio. /Immagini Youtube Ambrosetti Channel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev