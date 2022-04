Zelensky: "Chi non fornisce armi è responsabile delle morti"

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 12 aprile 2022 "Presto sarà necessario un maggiore supporto militare. Le vite degli ucraini si stanno perdendo, vite che non possono più essere restituite. E questa è anche responsabilità di coloro che ancora conservano nel proprio arsenale le armi di cui l'Ucraina ha bisogno. Responsabilità che rimarrà per sempre nella storia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video messaggio. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev