Zelensky alla preghiera per l'Ucraina a Leopoli

(Agenzia Vista) Kiev, 09 luglio 2023 Zelensky a Leopoli per la preghiera per i 500 giorni di guerra in Ucraina. Presenti anche i militari dell'Azovstal liberati dalla Turchia. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev