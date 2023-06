Zelensky: Alla diga di Kakhovka commesso crimine di ecocidio più grave da decenni

(Agenzia Vista) Kiev, 07 giugno 2023 "Mi rivolgo a tutti nel mondo per i quali la vita è un valore. Oggi, gli occupanti russi hanno commesso il più grande crimine di ecocidio sul suolo ucraino, non solo durante questa guerra, ma da decenni. In effetti, il bacino idrico distrutto di Kakhovka è uno dei più grandi dell'Ucraina. Contiene 18 miliardi di metri cubi d'acqua. Tutte le strutture della centrale idroelettrica di Kakhovka e della sua diga erano situate nel territorio occupato sotto il pieno controllo degli occupanti russi", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev