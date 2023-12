Zelensky al Consiglio Ue: Putin non ha guadagnato nulla

(Agenzia Vista) Kiev, 14 dicembre 2023 "Questo giorno passerà alla nostra storia, sia nel bene che nel male per noi. La storia catturerà tutto ogni guerra, ogni passo, ogni azione e inazione. Quest'anno non abbiamo commesso alcun errore. Nemmeno uno. L’Europa ha vissuto quest’anno con dignità, senza vigliaccheria né indecisione. E Putin non ha guadagnato nulla nel corso dell’anno, né nelle battaglie contro l’Ucraina, né nei tentativi di dividere e umiliare gli europei, ha perso tutto", le parole di Zelensky intervenendo al Consiglio europeo in videocollegamento. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev