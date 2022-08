Zelensky ai russi: "Se state in silenzio siete complici"

(Agenzia Vista) Kiev, 15 agosto 2022 "Se hai la cittadinanza russa e taci, significa che non stai combattendo, significa che la stai sostenendo. E non importa dove ti trovi, sia sul territorio della Russia che all'estero, la tua voce dovrebbe suonare a sostegno dell'Ucraina", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev