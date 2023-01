Zelensky: «Abbattuti 80 droni nei primi due giorni dell'anno»

«Sono passati solo 2 giorni dall'inizio dell'anno e il numero di droni iraniani abbattuti sull'Ucraina supera già gli 80. Questo numero potrebbe aumentare nel prossimo futuro. Abbiamo informazioni che la Russia sta pianificando un attacco prolungato con "Shahed". La sua scommessa potrebbe essere sull'esaurimento della nostra gente, difesa aerea, settore energetico. Ma dobbiamo fare in modo che questo obiettivo dei terroristi fallisca come tutti gli altri», le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev