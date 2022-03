Zelensky a Westminster: "Più di 50 bambini uccisi nel conflitto in Ucraina"

(Agenzia Vista) Londra, 08 marzo 2022 "Finora nel conflitto in Ucraina sono stati uccisi oltre 50 bambini. Questi sono i bambini che avrebbero potuto vivere, ma quelle persone ce li hanno portati via". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso in video collegamento in diretta trasmesso ai deputati della Camera dei Comuni britannica. Gov Uk Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev