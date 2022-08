Zelensky a Forum Bled: "La nostra è battaglia di tutta l'Europa"

(Agenzia Vista) Bled, 29 agosto 2022 "Dobbiamo celebrare la forza della resistenza ucraina all'aggressione russa, una battaglia che è fatta a nome di tutta l'Europa per difendere i valori comuni e condivisi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenuto oggi in video-collegamento al XVII Forum Strategico di Bled, in Slovenia Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev