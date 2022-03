Zelensky: "52 bambini sono morti in 13 giorni"

(Agenzia Vista) Kiev, 09 marzo 2022 "50 bambini sono stati uccisi in 13 giorni di guerra e un'ora dopo sono diventati 52. Non lo perdonerò mai e so che neanche voi perdonerete gli invasori", così il presidente ucraino Zelensky in un messaggio diffuso sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev