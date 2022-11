Zelensky: "10 condizioni per pace, tra cui ripristino integrità territoriale e rilascio prigionieri"

(Agenzia Vista) Bali, 15 novembre 2022 "Esiste una formula ucraina per la pace. Pace per l'Ucraina, l'Europa e il mondo. E c'è un insieme di soluzioni che possono essere attuate per garantire davvero la pace. Queste le dieci condizioni: Radiazioni e sicurezza nucleare; Sicurezza alimentare; Sicurezza energetica; Liberazione di tutti i prigionieri e deportati; Attuazione della Carta delle Nazioni Unite e ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina e dell'ordine mondiale; Ritiro delle truppe russe e cessazione delle ostilità; ripristinare la giustizia; Anti-ecocidio; Prevenzione dell'escalation; Fissare la fine della guerra". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al G20 di Bali. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev