Zangrillo: "Stiamo lavorando ad un pacchetto di semplificazioni corposo"

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2023 "Stiamo lavorando ad un pacchetto di semplificazioni corposo su tutte le attività produttive, commerciali, di edilizia, con un approccio che intende valorizzare il dialogo e il confronto con gli stakeholders per condividere un percorso". Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, a margine dell'evento "Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev