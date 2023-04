Zangrillo: "C'è un problema di salari che riguarda l'Italia"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2023 “Il tema dei salari e delle retribuzioni è uno degli elementi per l’attrattiva di un’organizzazione. Il punto di vista retributivo della Pubblica Amministrazione non ha niente da invidiare al settore privato. Detto questo, c’è un problema di salari che riguarda l’Italia. La competitività del nostro Paese deve passare attraverso la capacità di garantire produttività alla pari dei competitor internazionali. Per il rinnovo della nuova tornata contrattuale ho voluto nella legge di bilancio di fine 2022 postare una tantum come segno di attenzione. Il Def approvato in questi giorni contiene un passaggio da me voluto che fa riferimento alle risorse per i rinnovi. Io dico che dobbiamo trovare le risorse e farlo con senso di responsabilità.”, le parole del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, a margine dell’evento ‘Facciamo semplice l'Italia’, organizzato dalla Funzione Pubblica, presso l’Inail. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev