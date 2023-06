Zangrillo: Ammodernamento pubblica amministrazione è necessario

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 "Il provvedimento che abbiamo approvato oggi in Consiglio dei ministri è in linea con un percorso che questo governo ha avviato per realizzare, come diceva il ministro Tajani, quel innovazione con l'ammodernamento della pubblica amministrazione che è necessario", le parole del ministro Zangrillo nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev