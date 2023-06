Zan (Pd): "Obiettivo Governo è distruggere la vita delle famiglie omogenitoriali"

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2023 ""Con questa legge assistiamo ad un attacco pesantissimo alle famiglie arcobaleno ed alla comunità Lgbt. Di quei bambini a Fdi non frega assolutamente nulla. Perchè Giorgia Meloni non ha trattato Elon Musk come un criminale invece di trattarlo come un capo di Stato? Siccome è etero e ricco per lui si sono chiusi non uno ma due occhi, invece di dire che è un criminale sulla base di questa legge che è un abominio giuridico. Fermatevi. Il vostro obiettivo principale è di distruggere le famiglie omogenitoriali". Lo dice nell'Aula della Camera Alessandro Zan del Pd in discussione generale sulla proposta di legge in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev