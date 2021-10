Zan: "Ddl omotransfobia stritolato da tattiche politiche. Ma battuta d'arresto non ci ferma"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "Questa battuta d'arresto non ci ferma. Siamo stati stritolati da giochi tattici di chi ha dichairato di votare in un senso e poi ha votato nell'altro" così il deputato Pd Zan Alessandro Zan sul voto favorevole alla "tagliola" in Senato sul Ddl Zan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev