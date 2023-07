Zaki riabbraccia fidanzata e familiari: "Un grazie al Governo italiano per la mia libertà"

(Agenzia Vista) Egitto, 21 luglio 2023 "Ringrazio di cuore le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il rilascio e il perdono mio e di tutti i prigionieri di opinione. Anche il Comitato Amnistia e Dialogo per tutti i loro sforzi e per tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Ringrazio anche il governo italiano, il parlamento italiano, il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che mi hanno sostenuto durante tutto il periodo di carcere e processo solo per essere laureato in un'università italiana, pur non essendo cittadino italiano". Così Patrick Zaiki in un post su Instagram, nel quale ha postato la foto dell'abbraccio con fidanzata e familiari che lo attendevano davanti all'edificio della polizia di Nuova Mansura. Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev