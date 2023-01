Zaia: “Viviamo periodo storico difficile, ma può essere trasformato in opportunità”

(Agenzia Vista) Padova 17 gennaio 2023 “Nel futuro diranno che quegli ‘sfigati’ hanno vissuto un periodo storico unico con due ‘Cigni neri’ tra Covid e guerra in Ucraina. Sono pochissimi i periodi nella storia in cui avvengono due eventi del genere. E’ un periodo storico difficile. I periodi più difficili però vengono trasformati in opportunità”. Lo ha dichiarato il Governatore del Veneto Luca Zaia nel corso della presentazione del suo libro “I pessimisti non fanno fortuna” che si è tenuto a Padova. / Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev