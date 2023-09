Zaia (Veneto): "Non possiamo andare oltre i novemila migranti attualmente presenti nella Regione"

(Agenzia Vista) Venezia, 01 settembre 2023 “Non si può dire che novemila migranti siano gestione ordinaria. Non si dica in giro che il Veneto non è regione ospitale, riconosciuto come modello di integrazione anche a livello internazionale. C’è però da dire che con novemila persone abbiamo raggiunto i livelli massimi di sostenibilità”, le parole del Presidente del Veneto, Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev