Zaia recita la frase in cinese che dirà nello spot per le Olimpiadi di Cortina

(Agenzia Vista) Venezia, 13 gennaio 2022 Il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso della diretta Facebook sui dati Covid recita in anteprima la frase in cinese che dirà nello spot per le Olimpiadi invernali di Cortina. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev