Zaia: "Inasprire le pene per i femminicidi, grave che uno possa uscire dopo 10-20 anni di carcere"

(Agenzia Vista) Veneto, 29 dicembre 2023 "E' la seconda volta che vengo nel duomo di Castelfranco per un funerale: la prima volta fu per Iole Tassitani, un altro femminicidio, una rapita e uccisa nel 2007. Penso che, da un lato, si debbano inasprire ancora di più le pene, perchè pensare che si possa addirittura prendere 10, 20, 30 anni di condanna e non restare in carcere a vita è grave. Dall'altro serve il lavoro di tutta la comunità". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, uscendo dalla chiesa dove sono stati celebrati oggi i funerali di Vanessa Ballan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev