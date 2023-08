Zaia: "Buon Ferragosto a chi ha scelto di trascorrerlo in Veneto"

(Agenzia Vista) Venezia, 15 agosto 2023 "Un buon Ferragosto ha chi ha scelto di trascorrere questa festività in Veneto, visto che siamo la regione più turistica d'Italia con il 66% di stranieri. Un particolare saluto poi a chi non va in vacanza e a chi ha qualche problema di salute". Così Luca Zaia in un messaggio per Ferragosto sui social. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev