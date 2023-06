Zaia: "Bene stretta sull'uso dei social e sicurezza stradale"

(Agenzia Vista) Vicenza, 20 giugno 2023 "Sulla stretta del Governo nell'uso del social sono d'accordo, io non lo vedo come un atto di privazione della libertà. C'è un tema di emulazione, come quello di attraversare i binari e filmare con il telefonino il treno in arrivo o altre schifezze del genere, che sono atti pericolosi e su cui bisogna lavorare perché non avvengano". Lo dice Il presidente del Veneto, Luca Zaia, Inaugurando il primo stralcio della tangenziale di Vicenza. Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev