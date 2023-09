Zaccheo (Autorità regolazione Trasporti): "Nostro ruolo anche come presidio di legalità"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2023 "Considerati gli enormi interessi che ruotano attorno al mondo dei trasporti, il ruolo esercitato dall'Autorità deve anche intendersi come un vero e proprio presidio di legalità nei diversi contesti in cui opera: penso, ad esempio, alle funzioni dell'Autorità nell'ambito delle procedure di gara, negli affidamenti in concessione delle aree demaniali, negli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché, più in generale, all'esercizio quotidiano dei propri compiti istituzionali". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, presentando in Parlamento la relazione annuale dell'Autorità. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev