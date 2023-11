Xi: Voltarsi le spalle a vicenda con gli Stati Uniti non è un'opzione

(Agenzia Vista) Usa, 16 novembre 2023 "La relazione tra Cina e Usa non è mai andata bene negli ultimi 50 anni o più, e deve sempre affrontare problemi di un tipo o dell'altro. Eppure ha continuato ad andare avanti tra colpi di scena. Per due grandi paesi come la Cina, il voltarsi le spalle a vicenda con gli Stati Uniti non è un’opzione. Non è realistico che una parte rimodelli l’altra. E il conflitto e lo scontro hanno conseguenze insopportabili per entrambe le parti. Sono ancora dell’idea che la concorrenza tra i principali Paesi non sia la tendenza prevalente dei tempi attuali e non possa risolvere i problemi che affliggono la Cina e gli Stati Uniti o il mondo in generale", le parole del Presidente della Cina Xi incontrando Biden. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev