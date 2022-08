Weber (PPE): Europa in tempo di crisi, qui per convincere italiani a votare moderati e centrodestra

(Agenzia Vista) Roma 31 agosto 2022 “PPE è il più grande in Europa, siamo orgogliosi di avere dei partner forti in Italia. Ne abbiamo bisogno oggi più che mai perché siamo in crisi, l’Europa è in crisi, c’è una guerra ed i momenti di crisi sono quelli del PPE, del centrodestra e delle forze moderate. Siamo qui per provare a convincere gli italiani a votare le forze moderate ed il centrodestra per il futuro”. Lo ha dichiarato il Presidente del PPE Manfred Weber a margine della conferenza stampa congiunta con Noi Moderati che si è tenuta nella sede del MiMec a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev