Weber (Ppe): "Con noi von der Leyen e Metsola; con Pse Borrell e Schmit"

(Agenzia Vista) Romania, 06 marzo 2024 "Cari amici, probabilmente non lo sapete ma sabato scorso i socialisti hanno tenuto il loro Congresso a Roma. Quella sala era piuttosto diversa rispetto a questa di Bucarest. Qui abbiamo un Manifesto, con delle proposte molto concrete, loro hanno slogan ideologici e formule vaghe per il futuro. Noi abbiamo Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, loro hanno Schmit e Borrell come leader dei socialisti". Lo ha dichiarato il presidente del Ppe, Manfred Weber, nel suo discorso di apertura del Congresso di Bucarest. "Noi abbiamo una sala piena di delegati appassionati e fatichiamo a trovare spazio per tutti i giornalisti presenti, loro non sono andati oltre le notizie della bolla di Bruxelles. Qui a Bucarest c'è la centrale di potenza dell'Europa e di questo siamo orgoliosi", ha aggiunto. Fonte video Ppe Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev