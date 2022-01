Voto Quirinale, Musumeci: "Contro di me un atto di intimidazione"

(Agenzia Vista) Palermo, 12 gennaio 2022 "Al presidente della Regione sono mancati sette o otto voti circa rispetto ai previsti. Il dato politico rimane: perchè mancano all'interno della maggioranza sette o otto voti con il voto segreto? alcuni deputati hanno pensato di compiere nei miei confronti un atto di intimidazione. Una sorta di resa dei conti. Si tratta di deputati che mi hanno fatto richieste irricevibili". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in un video messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook a commento di quanto accaduto oggi pomeriggio in Aula all'Ars sul voto per i grandi elettori al Quirinale. Fb Musumeci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev