Voto pres. Comm. Esteri, Letta: "Preoccupato per continui incidenti. Rischio che Governo deragli"

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio "Termino questa giornata con diversi grammi di preoccupazione in più. Gli incidenti si stanno accumulando e troppi incidenti che si accumulano possono far deragliare una macchina di Governo anche se non si vuole" così il segretario del Partito Democratico Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni "Fare politica in un mondo in frantumi" alla Luiss di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev