Von der Leyen: Voce dell'Africa sui cambiamenti climatici risuoni in tutto il mondo

(Agenzia Vista) Kenya, 05 settembre 2023 "Questo vertice è un passo cruciale per preparare l’imminente incontro COP 28 e per garantire che la voce dell’Africa risuoni in tutto il mondo e che le priorità dell’Africa come continente più colpito dai cambiamenti climatici siano debitamente prese in considerazione. Sono qui non solo per ascoltarvi, ma anche per portare l'offerta dell'Europa di essere vostro alleato alla COP 28 e di lavorare insieme su tutte le questioni all'ordine del giorno. Perché per quanto diversi possano sembrare i nostri due continenti, condividiamo gli stessi interessi quando si tratta di azione per il clima", le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen al vertice africano sul clima. / Immagini Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev