Von der Leyen:" Variante omicron si espande in modo feroce, continuare con vaccini"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 dicembre 2021 "La pandemia è stato il punto principale del Consiglio Ue. La variante omicron si espande in modo feroce. Gli ospedali sono sotto pressione soprattutto a causa dei non vaccinati. Oggi siamo in grado di produrre in Ue 320milioni di dosi di vaccino al mese", così Ursula von der Leyen a conclusione del Consiglio europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev