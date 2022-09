Von der Leyen: "Se in Italia va male dopo il voto, abbiamo gli strumenti"

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2022 “Vedremo l'esito delle elezioni in Italia. Se le cose vanno in una situazione difficile, ho parlato di Ungheria e Polonia, abbiamo gli strumenti. Se le cose vanno nella giusta direzione... E le persone, a cui un Governo è tenuto a rispondere, giocano un ruolo importante". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda sul futuro dello Stato di diritto in Italia dopo le elezioni di domenica, durante un evento all'Università di Princeton negli Stati Uniti. Princeton University Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev