Von der Leyen: "Risposta Ue ha sorpreso Putin e mondo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 ottobre 2022 "Noi, l'Unione europea, dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina nel bene e nel male, per tutto il tempo necessario. Proprio come abbiamo fatto da febbraio. La nostra risposta all'invasione ha sorpreso Putin e il mondo. Abbiamo messo insieme le prime sanzioni nel giro di pochi giorni. Seguito da otto pacchetti di sanzioni consecutivi, per non lasciare nulla di intentato". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev