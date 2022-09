Von der Leyen: "Periodo davanti a noi non sarà semplice"

EMBED





(Agenzia Vista) Strasburgo, 14 settembre 2022 "Il periodo dinanzi a noi non sarà semplice, nè per le famiglie, nè per le imprese. La posto in gioco è altissima per il mondo tutto. Saremo messi alla prova da chi intende sfruttare ogni nostra divisione. Non è una guerra solo contro l'Ucraina, ma contro la nostra energia. i nostri valori. E' una guerra che colpisce il nostro futuro", le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue al parlamento Europeo. / Parlamento Europeo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev