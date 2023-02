Von der Leyen: «Nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia entro il 24 febbraio»

«Il decimo pacchetto è in arrivo. Abbiamo l'obiettivo di metterlo in atto entro il 24 febbraio. Ha un volume di circa 10 miliardi di euro. È un pacchetto enorme. Ancora una volta, il piano è di concentrarsi ancora una volta sulla tecnologia che non deve essere utilizzata dalla macchina da guerra russa», le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen a Kiev. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev