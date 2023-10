Von der Leyen: Non c'è giustificazione per terrorismo di Hamas

(Agenzia Vista) Tirana, 15 ottobre 2023 "Non c'è alcuna giustificazione per quel terrorismo, Israele ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale e umanitario mentre è urgente fornire aiuti umanitari ai civili di Gaza, anch’essi vittime di Hamas. Ed è per questo motivo che ieri, come Commissione europea, abbiamo triplicato gli aiuti umanitari destinati ai civili di Gaza da parte delle organizzazioni delle Nazioni Unite, portandoli a 75 milioni di euro", le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen in Albania. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev