Von der Leyen: “Memorandum Ue-Tunisia si fonda su 5 pilastri, da aiuti a energia”

(Agenzia Vista) Tunisia, 16 luglio 2023 “L'intesa che abbiamo firmato si basa su cinque pilastri. Il primo si basa sullo sviluppo delle "relazioni fra i popoli: la Tunisia ha una popolazione giovane ed energica: è di interesse comune creare opportunità con 10 milioni di euro per sostenere questo processo che deve dare capacità anche a quei giovani che vogliano tornare in patria. Dall'ue arriveranno poi 65 milioni di euro per modernizzare 80 istituti scolastici e prepararli alla transizione verde e digitale. Il secondo pilastro è quello dello sviluppo economico, lavoreremo per rafforzare l'economia tunisia renderla solida e resiliente contro gli choc, pronti a fornire sostegno immediato economico. Il terzo pilatro è quello degli investimenti e del commercio: vogliamo lavorare perché il settore privato attragga ancora più investimenti: stiamo pianificando di organizzare un forum di investimenti in autunno". Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nella conferenza stampa che segue la firma del memorandum Ue-Tunisi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev