Von der Leyen: "Il pianeta è in ebollizione, è una realtà"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 settembre 2023 "Quattro anni fa, il Green Deal europeo è stata la nostra risposta alla chiamata della storia. E quest'estate, la più calda mai registrata in Europa, ce lo ha chiaramente ricordato. La Grecia e la Spagna sono state colpite da devastanti incendi, e solo poche settimane dopo sono state colpite nuovamente da devastanti inondazioni. E abbiamo visto il caos e la carneficina provocati da condizioni meteorologiche estreme, dalla Slovenia alla Bulgaria e in tutta la nostra Unione. Questa è la realtà di un pianeta in ebollizione" Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev