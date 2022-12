Von der Leyen: "Fiduciosa su accordo su energia il prossimo lunedì"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 dicembre 2022 "Affrontiamo un potenziale gap di 30 bcm di gas il prossimo inverno. Possiamo riempirlo, ma continuiamo a trovarci in un ambiente con prezzi energetici molto elevati. Ora è necessario agire sulla piattaforma di acquisto congiunto. È importante non fare offerte superiori a quelle degli altri Stati membri, ma utilizzare il potere di mercato per acquistare il gas. L'accelerazione delle autorizzazioni è cruciale per il lancio delle rinnovabili. Ci sono molti progetti in cantiere che fondamentalmente devono essere avviati in attesa solo dell'autorizzazione. E con questa riforma, possiamo andare avanti. E, naturalmente, il meccanismo di correzione del mercato. Sono fiduciosa che lunedì prossimo il Consiglio Energia raggiungerà un accordo su tutti. Un altro successo della presidenza ceca", le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev