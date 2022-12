Von der Leyen: "Energie rinnovabili modo per consentire alle imprese di andare avanti"

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "Nonostante tutto quello che è stato fatto ci sono stati dei costi. L'approvvigionamento energetico a basso costo dalla Russia è stato distrutto dall'invasione in Ucraina e quel modello non potrà essere ristabilito. I prezzi di importazione sono più alti e passare alle energie rinnovabili è unico modo per consentire a industrie di andare avanti"; le parole di Von der Leyen al Parlamento europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev