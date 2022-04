Von der Leyen e Borrell in viaggio verso le Kiev in treno, le immagini

(Agenzia Vista) Varsavia, 08 aprile 2022 La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, sono partiti da Przemysl, in Polonia, per raggungere Kiev dove incontreranno il presidente ucraino Zelensky. Con loro anche il primo ministro slovacco, Eduard Heger. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev