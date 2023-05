Von der Leyen: Da Pnrr 6 miliardi contro dissesto idrogeologico

(Agenzia Vista) Venezia 26 maggio 2023 "Il nostro piano di ripresa è un piano di vasta portata e non per i danni effettivi in ​​questo momento, ha circa 6 miliardi di euro per l'Italia per ridurre il rischio, ad esempio, di inondazioni, di smottamenti. Ad esempio, ripristineremo l'alveo del parco fluviale, rimuovendo il cemento, riattiveremo le diramazioni laterali", le parole di von der Leyen a Venezia. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev