Von der Leyen: "Chiediamo 15 mld per migrazioni e partner"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 giugno 2023 "Sulle migrazioni, le molteplici sfide di oggi richiedono risposte veloci e urgenti. Proponiamo di equipaggiare gli Stati membri con sostegno finanziario per rafforzare la gestione dei confini esterni, dobbiamo lavorare in modo più intenso con il vicinato per rafforzare lo sviluppo economico e stabilizzare quei Paesi. Dobbiamo aumentare le nostre partnership internazionali e ci servono fondi ulteriori per rifugiati siriani, in Siria, Libano, Giordania, Turchia. Ci servono maggiori fondi per il vicinato meridionale, per i Balcani Occidentali, per partner nel mondo e mantenere la nostra capacità di reagire alle emergenze umanitarie nel mondo e ai disastri naturali. Per tutto questo stiamo chiedendo 15 miliardi di euro in più". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della riunione del Collegio dei commissari che ha deciso la revisione del bilancio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev