Von der Leyen: "Cattolica forma leader post Covid, il futuro è nelle vostre mani"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 19 dicembre 2021 "Oggi siamo riuniti per celebrare il primo secolo dell'Università Cattolica. Dal dicembre 1921 la Cattolica ha formato generazioni di leader italiani. E ora una nuova generazione di leader si sta formando tra queste mura. È la generazione che darà forma all'Italia del dopo-pandemia. Quella generazione siete voi, studenti e studentesse che mi ascoltate oggi. Tra non molti anni sarete giovani professionisti e professioniste con idee ed energie nuove. Il futuro è nelle vostre mani. Il futuro è della prossima generazione di europei. E questo mi riempie di fiducia. Nonostante l'incombere della quarta ondata della pandemia e le incertezze che dobbiamo ancora affrontare". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel corso della sua prolusione in occasione del centesimo anniversario dell'Università Cattolica di Milano che inaugura l'anno accademico 2021-2022. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev