Von der Leyen: Albania sulla buona strada per ingresso nell'Ue

EMBED





(Agenzia Vista) Tirana, 15 ottobre 2023 "L’Albania è sulla buona strada per entrare nell’Unione Europea. Come sapete, l'allargamento è in cima alle nostre priorità ed è proprio questo il nostro posto perché vogliamo che i nostri partner e vicini si uniscano e rendano completa la nostra unione. È anche nel nostro interesse perché darà alla nostra unione il peso e la capacità di agire, e renderà l’Europa più forte, più audace e più grande in un mondo in rapido cambiamento", le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen in Albania. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev