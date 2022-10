Von der Leyen: "Abbiamo fondamenta solide per proseguire con le riforme energetiche"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 ottobre 2022 "L'Unione europea ha posto solide fondamenta per proseguire con le riforme energetiche. Dall'inizio della guerra, la Russia ha tagliato deliberatamente due terzi delle forniture di gas all'Ue. Siamo stati in grado di compensare diversificando le fonti e acquistando da fornitori affidabili, abbiamo ridotto i consumi del 15 per cento, riempito i nostri siti di stoccaggio e aumentato la produzione di energie rinnovabili". A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev