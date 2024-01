Von der Leyen a Davos: "Preoccupano disinformazione e polarizzazione"

(Agenzia Vista) Davos, 16 gennaio 2024 "Il vostro rapporto annuale sui rischi globali è una lettura sorprendente e preoccupante. Per la comunità imprenditoriale mondiale, la principale preoccupazione per i prossimi due anni non sono i conflitti o il clima. È la disinformazione e la cattiva informazione. Seguono a ruota la polarizzazione all'interno delle nostre società. Questi rischi sono gravi perché limitano la nostra capacità di affrontare le grandi sfide globali che abbiamo di fronte: I cambiamenti del nostro clima - e del nostro clima geopolitico. Cambiamenti nella demografia e nella tecnologia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos. Fonte video: Wef Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev