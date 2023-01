”Viva la Befana”, le immagini del corteo storico-folcloristico in piazza San Pietro

(Agenzia Vista) Roma 06 Gennaio 2023 Le immagini del corteo storico, folcloristico, religioso “Viva la befana – per riaffermare e tramandare i valori dell’epifania” presenti come spettatori all’angelus del Papa in Piazza San Pietro. In questa XXXVI edizione , i Re Magi, provenienti dalla città umbra di Foligno sono stati accompagnati da mille figuranti in costume con la famosa Giostra della Quintana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev