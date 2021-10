Visentini (CES): "Dobbiamo includere tutti i lavoratori nei diritti, senza diminuire quelli altrui"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "Abbiamo parlato anche del tema dei diritti sociali, delle protezioni sociali, della creazione di standard globali che possano garantire a chi è fuori, che non possono quindi beneficiare delle protezioni e dei diritti, quindi lavoratori atipici, lavoratori delle piattaforme e lavoratori autonomi, di essere incluso. Questo però non deve comportare una convergenza verso la media. Non possiamo permettere che coloro che hanno conquistato diritti e tutele attraverso anni di lotte sociali, li perdano. Serve una convergenza verso l'alto a livello globale ed europeo" lo ha detto Luca Visentini, segretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati (CES), dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev